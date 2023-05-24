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Attığı gol sonrası secdeye giden Ronaldo, Müslümanların gönlünü fethetti

Spor Haberleri

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo, attığı gol sonrası secdeye gitti. Başarılı oyuncunun bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da kozlarını paylaştı. Al Nassr'ın kaptanı Ronaldo, takımını 3-2 öne geçiren golden sonra secdeye gitti.

ARKADAŞLARI ALKIŞLADI

Ağlara giden gol sonrası neredeyse tüm takım, rakip kale önünde golün coşkusunu yaşarken, takım arkadaşları Ronaldo'nun secde etmesine alkışla karşılık verdi. O anlar izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Attığı gol sonrası secdeye giden Ronaldo, Müslümanların gönlünü fethetti

PERFORMANSI ÜST DÜZEYDE

Çoğu futbolsever tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Ronaldo, transfer olduğu Al Nassr takımında da istatistiki açıdan üst düzeyde. Bu sezon takımıyla ligde 15 ve kupada 1 olmak üzere toplam 16 maça çıkan yıldız oyuncu 14 gol ve 2 asist yaparak takımının skor yükünü üstlendi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Al Nassr Spor Haberler

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