Ronaldo'yu burada da kullandılar! Suudi Arabistan'da ilginç ilan

Futbol dünyasında alışılmadık bir yöntemle gündeme gelen Suudi Arabistan Pro Ligi, defansif orta saha için iş ilanı yayımladı. İspanyol futbol iş platformu Futboljobs üzerinden ilanı yayımlayan ligin, uygun deneyimli bir futbolcu aradığı belirtildi. İşe kabul edilecek futbolcu, Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi dünya yıldızlarıyla aynı ligde forma giyme şansı yakalayacak. İlanda belirtilen maaş aralığı ise yıllık 600 bin euro ile 1 milyon euro arasında.

Suudi Arabistan Pro Ligi, futbol dünyasında alışılmadık bir yöntemle gündeme geldi. Ligde forma giyen yıldız isimlerin arasına yeni bir oyuncu katmak isteyen organizasyon, defansif orta saha için açık iş ilanı yayımladı.

İŞ İLANI FUTBOL PORTALINDA YAYINLANDI

Suudi Arabistan Pro Ligi, İspanyol futbol iş platformu Futboljobs üzerinden defansif orta saha pozisyonu için ilan açtı. İlanda, uygun deneyime sahip bir futbolcunun arandığı belirtilirken, başvuruların profesyonel şekilde yapılması istendi.

CV VE VİDEO ŞARTI

İlana başvuracak oyunculardan CV, maçlardan özet görüntüler ya da Transfermarkt profili talep ediliyor. Ayrıca futbolcunun serbest statüde olması ya da menajerinin oyuncunun haklarının yüzde 100'üne sahip olması şartı da ilan detayları arasında yer aldı.

MAAŞ ARALIĞI DİKKAT ÇEKTİ

İlanda belirtilen maaş aralığı futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Defansif orta saha pozisyonu için yıllık yaklaşık 600 bin euro ile 1 milyon euro arasında bir ücret teklif ediliyor.

YILDIZLARLA AYNI LİGDE

İşe kabul edilecek futbolcu, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Riyad Mahrez gibi dünya yıldızlarıyla aynı ligde forma giyme şansı yakalayacak. Suudi Arabistan'ın son yıllarda transfere yaklaşık 1,3 milyar sterlin harcaması da dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Salih Söğüt
Haberler.com / Spor
