Portekiz-İspanya maçının ardından

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak elenen Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, futbolda kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu, kendisinin vicdanının rahat olduğunu söyledi.

Dallas Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ronaldo, kaybettikleri için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Kimsenin kaybetmeyi sevmediğini dile getiren Ronaldo, "Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum. Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Ama bir futbolcunun hayatı bu, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah." ifadelerini kullandı.

Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ronaldo, anlık kararlar almadığının altını çizerek "Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu." açıklamasını yaptı.

Aktif futbol kariyerini noktalamayacağını vurgulayan Ronaldo, kendisini destekleyen Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederek, "Yanımda olduklarını biliyorum. Hepsi büyük hayranlarım. Böyle devam etsinler çünkü Cristiano bugün kariyerini bırakmayacak." diye konuştu.

Ronaldo, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına herhangi bir şey söylemediğini sözlerine ekledi.