Ronaldo ve Messi yine aynı sahada! Maç bileti için teklif edilen paraya transfer yapılır

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Suudi Arabistan'da 19 Ocak'ta aynı sahaya çıkacak. Messi'li PSG'nin Portekizli yıldızın yeni takımı Al Nassr ile Al Hilal takımlarının karmasıyla yapacağı hazırlık maçı için "Hayallerin ötesinde" adıyla özel bir bilet açık artırmaya sunuldu. Şu ana kadar en 50.5 milyon lira ile en yüksek teklifi Suudi bir iş insanı verdi. Biletin sahibi, maçı kazanan takımın seremonisine katılacak ve iki dünya yıldızı ile tanışma fırsatı elde edecek.

Dünya futbolunun iki yıldızı, Ronaldo ile Messi belki de son kez aynı sahaya çıkacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele için "Hayallerin ötesinde" adıyla bir bilet açık artırmaya çıkardı.

BİLETİN AYRICALIKLARI

"Hayallerin ötesinde" adıyla satışa çıkan biletin sahibi, maçı kazanan takımın seremonisine katılacak, soyunma odasına girecek ve iki dünya yıldızı ile tanışacak.

50 MİLYON LİRALIK TEKLİF

Özel bilet için şu ana kadar en yüksek teklifi Suudi bir iş insanının verdiği belirtildi. İş insanı bilet için 50.5 milyon liralık teklif yaptı.