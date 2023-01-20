Ronaldo'nun yeni aşçısından tek bir isteği var! Duyanlar "Allah başka dert vermesin" diyor

Cristiano Ronaldo, Portekiz Rivierası'ndaki 17 milyon sterlin değerindeki süper lüks evi için ayda 4.500 sterlin maaşla çalışacak bir şef arıyor. Ronaldo'nun kendisi ve ailesi için özellikle suşiyi iyi yapacak bir şef aradığı ve en önemli kriterlerden birinin bu olduğu belirtildi. Futbolseverler, Ronaldo'nun bu talebi karşısında "Allah başka dert vermesin" diyerek esprili yorumlarda bulundu.

Çoğu futbolsever tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, lüks malikanesi için personel arıyor. 4.500 sterline bir şef tutmakta zorlanan ünlü futbolcu ve sevgilisinin işe alacakları aşçıdan tek beklediği en iyi suşiyi yapması.

SUŞİ ŞEFİ ARIYORLAR

Ronaldo, sevgilisi Rodriguez ve beş çocuğu için suşi yapacak şefi ararken bir hayli yoruldular. İngiliz basınından MailOnline'ın haberine göre, Cristiano Ronaldo, kendisini ve ailesini süper lüks evinde beslemesi için bir şef tutmaya çalışıyor ancak taleplerini karşılayacak birini bulmakta zorlanıyor.

LÜKS EV HAZİRAN AYINDA HAZIR

Haziran ayında bitecek olan malikanede pek çok detay düşünüldü. Cristiano'nun hayatı boyunca yaşayacağı yer olmasının beklendiği ev için Quinta da Marinha'da bulunuyor. Ayda 4.800 sterlinlik bir uşak da dahil olmak üzere yeni inşa edilen saray için bazı boş kadroların şimdiden doldurulduğu söyleniyor, ancak şef hala bulunamadı.