Ronaldo'nun bu sözleri ülkeyi birbirine kattı

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, 2034 Dünya Kupası ev sahipliğinin Suudi Arabistan'a verilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarf ettiği sözler tartışmaları beraberinde getirdi.

"EN İYİ DÜNYA KUPASI OLACAK"

Yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan'ı tebrik eden Cristiano Ronaldo, söz konusu gönderideki reklam filminde 2034'teki organizasyonun en iyi Dünya Kupası olacağını söyledi. Ronaldo reklam filminde "Altyapı, stadyumlar, taraftarlar, her şeyi gördükten sonra 2034'ün en iyi Dünya Kupası olacağına daha da eminim. Bugün birlikte olduğum bu çocuklardan biri ya da ikisi Dünya Kupası'nda oynayacak. Özellikle kadınların da çok iyi gelişeceğine inanıyorum. Her şeyde birlikte büyümeliyiz. Sadece futbolda değil hayatta da onları çok çalışmaya, buna inanmaya motive edeceğim" ifadelerini kullandı.

LİGİ DE ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Öte yandan Suudi Arabistan Ligi'ne de değinen Portekizli yıldız, "Lig son bir yılda çok hızlı büyüdü. Farkı görebilirsiniz ve bu inanılmaz. Şu anda ligde yenilmesi çok zor olan yedi veya sekiz büyük kulüp var. Oyuncuların ve takımların evrimi, Suudilerin çok hızlı büyüdüğünü ve daha iyi oyuncular haline geldiğini gösteriyor. Ülke inanılmaz. Suudiler çok iyi insanlar.

PORTEKİZ'DEN TEPKİ YAĞIYOR

Ronaldo'nun bu ifadeleri özellikle Portekizli taraftarları son derece kızdırdı. Zira 2030 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri de Portekiz. Paylaşımın altında bu konuya değinen birçok taraftar, Ronaldo'nun ifadesinin talihsiz ve çok üzücü olduğunu belirterek yıldız futbolcuya tepki gösterdi.