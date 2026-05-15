Cristiano Ronaldo'nun Takımı Al Nassr, Gamba Osaka ile Finalde Karşılaşacak

Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile Japon ekibi Gamba Osaka karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Al Nassr, tüm maçlarını kazanarak finale yükseldi. Final maçı cumartesi günü saat 20.45'te Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

Avrupa futbolunda sayısız başarı ve kupa kazanan, 971 golü bulunan ve kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek için final sahnesine çıkıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi 2'de finale kadar çıktığı tüm maçları kazandı. Kadrosunda Ronaldo'nun yanı sıra Joao Felix, Sadio Mane ve Kingsley Coman gibi isimler de yer alıyor. Japon temsilcisi Gamba Osaka'nın kadrosunda ise Türk oyuncu Deniz Hümmet bulunuyor. Al Nassr – Gamba Osaka finali, cumartesi günü saat 20.45'te Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
