Cristiano Ronaldo'nun Takımı Al Nassr, Gamba Osaka ile Finalde Karşılaşacak

Avrupa futbolunda sayısız başarı ve kupa kazanan, 971 golü bulunan ve kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek için final sahnesine çıkıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi 2'de finale kadar çıktığı tüm maçları kazandı. Kadrosunda Ronaldo'nun yanı sıra Joao Felix, Sadio Mane ve Kingsley Coman gibi isimler de yer alıyor. Japon temsilcisi Gamba Osaka'nın kadrosunda ise Türk oyuncu Deniz Hümmet bulunuyor. Al Nassr – Gamba Osaka finali, cumartesi günü saat 20.45'te Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı yayınlanacak.

