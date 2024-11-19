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Ronaldo Nazairo'dan futbolu sarsacak proje: Seçim vaadi de çok konuşulur

Ronaldo Nazairo'dan futbolu sarsacak proje: Seçim vaadi de çok konuşulur
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Efsane futbolcu Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Federasyonu'na başkan olmayı planlıyor. Ronaldo, seçim vaadi olarak da Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola'yı Brezilya Milli Takımı'nın başına getirmeyi hedefliyor.

Dünya futbolunun önemli figürlerinden olan Ronaldo, Brezilya Futbol Federasyonu'na (CBF) başkan olmayı hedefliyor.

İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre; "Fenomen" lakaplı eski futbolcu, iş dünyasının yanı sıra sosyal ve siyasal bağlantılarını da güçlendirdi ve adaylığını açıklamak için dünyaca ünlü eski futbolcu arkadaşlarından da destek alacak.

PEP GUARDIOLA'YI DA TAKIMIN BAŞINA GETİRECEK

Lance'de yer alan habere göre ise 48 yaşındaki futbol adamı, başkan olması halinde ise Brezilya Milli Takımı'nın başına, gelecek yıl Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola'yı getirmek istiyo

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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