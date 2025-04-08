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Ronaldo La Liga'dan takım alıyor

Ronaldo La Liga'dan takım alıyor
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Ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin finansal desteği ile La Liga'dan Valencia CF'yi satın almayı planlıyor. Ancak kulübün mevcut sahibi Peter Lim, kulübün satılık olmadığını ifade ediyor. İddialara göre Ronaldo'nun bu hamlesi, Valencia'nın ligde kalması şartına bağlı. Eğer takım ikinci lige düşerse, bu hamle gerçekleşmeyebilir.

Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin finansal desteğiyle Valencia CF'yi satın almak için harekete geçtiği iddia edildi. Ancak kulübün mevcut sahibi Peter Lim, kulübün satılık olmadığını savunuyor.

İspanyol basınına göre; Cristiano Ronaldo, kariyerine futbolcu kimliğinin ötesinde bir yatırımcı olarak da yön vermeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın mali desteğiyle, yıldız futbolcunun ilk kulüp satın alma hamlesi Valencia CF olabilir.

400 MİLYON EURO

Mevcut sahibi Peter Lim, kulübün satışta olmadığını sık sık dile getirse de kulislerde farklı bilgiler dolaşıyor. İddialara göre Lim, 3 Mart'ta oğlu Kiat Lim'i kulüp başkanı yaparak uzun vadeli bir planı devreye soktu. Ancak bazı kaynaklar, Lim'in Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye kulübü 400 milyon Euro'ya satabileceğini söylediğini öne sürüyor.

KÜME DÜŞERLERSE İŞLER DEĞİŞEBİLİR

Ronaldo'nun Valencia planı, kulübün ligde kalması şartına bağlı. Şu anda La Liga'da 15. sırada yer alan Valencia, küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde yer alıyor. Eğer takım ikinci lige düşerse, bu hamle rafa kalkabilir.

Valencia, ekonomik olarak da yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Yeni Mestalla Stadı'nın inşaatı 16 yıl sonra yeniden başladı. FCC ile yapılan yeni anlaşmayla, kulüp nihayet yeni evine taşınmak için somut adımlar attı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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