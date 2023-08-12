Ronaldo, Jesus'u üzdü! Arap Kulüpler Şampiyonasında en büyük Al-Nassr

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Nassr, Al Hilal'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Al Nassr'ın gollerini Cristiano Ronaldo attı. Al Hilal, 51. dakikada öne geçmesine rağmen, Al Nassr, 74. dakikada Ronaldo'nun golüyle beraberliği sağladı. Ronaldo, uzatmalarda 98. dakikada bir gol daha atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Ronaldo, 115. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.