Ronaldo gibi hayranlarını üzmeyecek! Lionel Messi'nin imzasında geri sayıma geçildi

Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönmenin hazırlığı içinde. Katalan kulübünden gelen açıklamalar heyecanı iyice yükseltti. ABD ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Arjantinli star, ailesinin de geri dönmek istediği Barcelona'ya transfer olmaya çok yakın.

Psg ile ikinci dönemini yaşayan Arjantinli starın geleceği hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız ve İspanyol basını, iki tarafın da yeni mukavele imzalama konusunda istekli olmadığını yazıyor.

SÜRPRİZ ZİYARET

Arjantinli futbolcu, bu hafta eşi ve çocuklarıyla Barcelona'daki evlerine gitti. Messi, eski takım arkadaşları Busquets ve Alba ile yemekte buluştu. Eski kulübüne döneceği söylentileri de iyice kuvvete bindi.

BABASI MASAYA OTURDU

Katalan televizyon programı Tot Costa; Lionel Messi'nin hem babası hem de menajerliğini yapan Jorge Messi'nin Barcelona Başkanı Laporta ile masaya oturduğunu bildirdi. Başkan Laporta, Messi'nin geri dönüşü için tüm fedakarlıkları yapmaya hazır olduklarını söyledi. Arjantinli yıldızın da Barcelona'da tekrar oynamasına sıcak baktığı, ailevi sebepler nedeniyle maddi detayların ikinci planda olduğu ifade edildi.

XAVI'DEN YEŞİL IŞIK

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Manchester United maçı öncesinde futbolseverleri heyecanlandıran açıklamalar yaptı. Xavi, "Messi'nin bu yaz olası dönüşünü ancak o belirler. Burası onun evi, ben her zaman kapının açık olduğunu söyledim. Sürekli konuşuyoruz. Her şey onun isteğine bağlı" dedi.