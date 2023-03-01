Ronaldo diyetini uygulayan futbolcu Gabriel Menino, neredeyse canından olacaktı: Kendimi yere bıraktım

Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Gabriel Menino, daha başarılı bir futbolcu olmak için Cristiano Ronaldo diyeti yaptığını ve sonrasında oldukça sıkıntılı süreçlerden geçtiğini anlattı. Yaptığı diyetin kendisine çok zarar verdiğini söyleyen Menino, "Maç öncesi ısınmaya çıktım. 5 dakika sonra artık koşamadığımı fark ettim. Öleceğim dedim. Dayanamadım, kendimi yere bıraktım" dedi.

Palmeiras'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Menino, Cristiano Ronaldo'nun diyetini uyguladığını ancak işlerin iyi gitmediğini söyledi.

"RONALDO'NUN DİYETİNİ UYGULAMAK İSTEDİM"

Konuyla ilgili konuşan Menino, "Sürekli aynı kilodaydım, biraz daha kilo vermek ve daha fazla kas istedim. Kulübümün beslenme uzmanı Mirtes Sancanelli ile konuştum. Cristiano Ronaldo'nun diyetini uygulamak istediğimi dile getirdim." dedi.

"ÖLECEĞİM DEDİM KENDİMİ YERE BIRAKTIM"

Diyetin kendisini çok kötü etkilediğini belirten Menino, "Kendi mevkiimde üçüncü seçenektim ve işleri değiştirmeyi arzuluyordum. Diyete başladım. Aynı gün, mevkiimdeki iki oyuncu sakatlandı. Diyet şuydu, kahvaltıda 1 yumurta ve gıda takviyesi, antrenmandan önce gıda takviyesi, öğle yemeğinde balık ve salata, öğleden sonra atıştırmalık olarak yine gıda takviyesi, akşam yemeğinde yine balık ve salata, yatmadan önce de daha fazla gıda takviyesi. Maça ilk 11'de başlayacaktım. Çok istekliydim. Maç öncesi ısınmaya çıktım. 5 dakika sonra artık koşamadığımı fark ettim. Öleceğim dedim. Dayanamadım, kendimi yere bıraktım. Teknik direktörüme oynayamayacağımı, beni değiştirmesi gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Palmeiras formasıyla bu sezon 11 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 3 kez havalandırdı.