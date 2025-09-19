Haberler

Ronaldo'dan transfer tepkisi: Aptallar! Futboldan anlamıyorlar

Ronaldo'dan transfer tepkisi: Aptallar! Futboldan anlamıyorlar
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Joao Felix'in 25 yaşında Suudi Arabistan'a transfer olmasını eleştiren bir podcast'e, "Aptallar! Futboldan hiç anlamıyorlar ama fikirlerini söylüyorlar." şeklinde söylemlerde bulunarak tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Joao Felix için yapılan transfer yorumuna çok sert tepki gösterdi. Ronaldo, vatandaşı Joao Felix'in 25 yaşında Suudi Arabistan'a transfer olmasını eleştiren bir podcast'e cevap verdi.

''APTALLAR! FUTBOLDAN ANLAMIYORLAR''

Ronaldo, yapılan bu eleştirilere "Aptallar! Futboldan hiç anlamıyorlar ama fikirlerini söylüyorlar." sözlerini sarf etti.

30 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

İsmi yaz transfer döneminde Türkiye ile de anılan 25 yaşındaki Joao Felix, Chelsea'den 30 milyon euro bonservis karşılığında Al Nassr'a transfer olmuştu. Al Nassr'da 5 maçta forma giyen Felix, takımı adına 4 kez gol sevinci yaşadı.

Cemre Yıldız - Spor
