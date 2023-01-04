Ronaldo'dan imza töreninde olay gaf! Suudi Arabistan'a gittiğinin farkında bile değil

Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo için düzenlediği imza töreninde Portekizli yıldız büyük bir gafa imza attı. 37 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan yerine "Güney Afrika'ya geldim." ifadesini kullandı. Bu sözler sosyal medyada gündeme oturdu.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, kendisi için düzenlenen törende yaptığı gafla şaşkınlık yarattı.

RONALDO'DAN BÜYÜK GAF

İmza töreninde sorulara cevap veren Ronaldo, Suudi Arabistan yerine "Güney Afrika" ifadesini kullandı. O anlar büyük ses getirirken, sosyal medyada dalga konusu oldu.

"İNSANLARIN NE DEDİĞİ UMURUMDA DEĞİL"

Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "Burada Futbol oldukça farklı, bu yüzden benim için Güney Afrika'ya gelmek kariyerimin sonu değil. Bu yüzden değişmek istiyorum ve dürüst olmak gerekirse insanların ne dediği umurumda değil." ifadelerini kullandı.