Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Leipzig, deplasmanda Augsburg'u 6-0 mağlup etti. Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo, 63 dakika sahada kaldığı Augsburg karşılaşmasını 1 gol 1 asistle tamamladı.
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Augsburg ile Leipzig karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Leipzig, 6-0'lık skorla kazandı.
ROMULO YILDIZLAŞTI, LEIPGIZG FARK ATTI
Konuk ekip Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yan Diomande, 18. dakikada Romulo, 22. dakikada Antonio Nusa, 38. dakikada Christoph Baumgartner, 56. dakikada Assan Ouedraogo ve 65. dakikada Castello Lukeba kaydetti. Geride bıraktığımız sezon Göztepe'de forma giyen Romulo, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
8 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Karşılaşmayı 2 gol katkısıyla tamamlayan Romulo, bu sezon çıktığı 8 maçta, 3 gol ve 3 asistlik skor katkısına ulaştı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Leipzig, Leipzig puanını 19'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Augsburg ise 7 puanda kaldı.