Haberler

Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Leipzig, deplasmanda Augsburg'u 6-0 mağlup etti. Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo, 63 dakika sahada kaldığı Augsburg karşılaşmasını 1 gol 1 asistle tamamladı.

  • Leipzig, Augsburg'u 6-0 mağlup etti.
  • Romulo, maçta 1 gol ve 1 asist yaptı.
  • Romulo, bu sezon 8 maçta toplam 3 gol ve 3 asist kaydetti.
  • Leipzig, 19 puanla ligde zirve takibini sürdürüyor.
  • Augsburg, 7 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Augsburg ile Leipzig karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Leipzig, 6-0'lık skorla kazandı.

ROMULO YILDIZLAŞTI, LEIPGIZG FARK ATTI

Konuk ekip Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yan Diomande, 18. dakikada Romulo, 22. dakikada Antonio Nusa, 38. dakikada Christoph Baumgartner, 56. dakikada Assan Ouedraogo ve 65. dakikada Castello Lukeba kaydetti. Geride bıraktığımız sezon Göztepe'de forma giyen Romulo, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

8 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Karşılaşmayı 2 gol katkısıyla tamamlayan Romulo, bu sezon çıktığı 8 maçta, 3 gol ve 3 asistlik skor katkısına ulaştı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Leipzig, Leipzig puanını 19'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Augsburg ise 7 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı: Abi piyango musun sabah sabah

İşe gitmek için evden çıkan adam neye uğradığını şaşırdı
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı

Dünya devinden Kenan'a 100 milyon euro'luk çılgın teklif
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Tüm ülke Batshuayi'nin kedisi için tek yürek oldu

Tüm ülke Batshuayi'nin kedisi için seferberlik ilan etti
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.