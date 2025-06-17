Romulo İçin Premier Lig'den Üç Takım Birden Talip Oldu

Romulo İçin Premier Lig'den Üç Takım Birden Talip Oldu
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Göztepe'nin genç yeteneği Romulo, Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest gibi Premier Lig ekiplerinin ilgisini çekiyor. Göztepe, 23 yaşındaki forveti için yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Geçtiğimiz sezon Göztepe'de gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi olan Romulo'ya, Premier Lig ekiplerinden Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest talip oldu.

Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Romulo, transfer döneminin en gözde oyuncusu oldu. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 33 maçta 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen golcü futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor. Daha önce Almanya'dan RB Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Sporting Lizbon ve Belçika'dan Anderlecht girişimde bulunurken, şimdi de daha önce de ilgisi bulunan Fulham'ın yanı sıra Wolverhampton ve Nottingham Forest de Romulo'ya talip oldu. Bu üç takımın Göztepe ile bonservis konusunda görüşmeler yaptığı öğrenilirken, İzmir ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Nottingham Forest bir adım önde

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'i yedinci sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Nottingham Forest, kadrosunu güçlendirmek için forvet hattına iyi bir takviye yapmayı hedefliyor. İngiliz ekibinde ön plana çıkan isim Romulo olurken, sarı-kırmızılı ekiple temasa geçildi. Brezilyalı oyuncunun da gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Nottingham Forest'a yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Tarafların anlaşması durumunda Romulo gelecek sezondan itibaren Premier Lig'de ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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