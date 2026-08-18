Lukaku Fenerbahçe'de İlk Maçına Çıktı

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayı ilk kez Lyon karşısında giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon ile karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Romelu Lukaku da Lyon maçıyla birlikte siftah yaptı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Lukaku, 2. yarıda ısınmak için kale arkasına geçtiği esnada taraftarlar ilgi göstererek alkışlarla destek verdi. Deneyimli oyuncu, 82. dakikada Vedat Muriqi'in yerine oyuna girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı