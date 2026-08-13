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Fenerbahçe'de Lukaku ilk idmanda!

Fenerbahçe'de Lukaku ilk idmanda!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Romelu Lukaku da takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Günün idmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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