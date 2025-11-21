Romanya'da kaos! Lucescu'ya yapılan suçlama öyle böyle değil
Dünya Kupası Play Off yarı finalinde A Millilerimizin rakibi olan Romanya'da 7-1'lik galibiyetle biten San Marino maçı sonrası skandal patlak verdi. Rumen basını, Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu maç satmakla suçladı.
- Romanya milli takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, maç satmak ve Securitate ile işbirliği yapmakla suçlandı.
- Lucescu, "Kimse beni kovamaz. Yapamazsam kendimi kovacağım." dedi.
2026 FIFA Dünya Kupası H grubunun son maçında San Marino'yu 7-1 yenen Romanya, grubunu 13 puanla üçüncü sırada bitirdi. Romanya, A Milli Takımımızın play-off yarı finalinde rakibi oldu.
LUCESCU, MAÇ SATMAKLA SUÇLANDI
Rumen basınında ise Romanya milli takımının teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Rumen basını, deneyimli teknik direktörü maç satmak ve Securitate (Romanya'nın komünist rejim dönemindeki eski gizli polis teşkilatı) ile işbirliği yapmakla suçladı.
LUCESCU: KİMSE BENİ KOVAMAZ
San Marino maçından sonra Lucescu'dan iddialara yanıt geldi. Lucescu, "Milli takıma çok önem verdim. Benim görevim ihtiyaç duyulduğunda orada olmak. Bir sınır var, aşılamayacak bir çizgi. Benim yaptığımı 2 bin yılda yapamazlar. Maçları Securitate'ye sattın diyorlar. Tek bir şey yaptım, Rumen futbolunun gelişimine odaklandım. Kimse beni kovamaz. Yapamazsam kendimi kovacağım." ifadelerini kullandı.