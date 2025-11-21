Haberler

Romanya'da kaos! Lucescu'ya yapılan suçlama öyle böyle değil

Romanya'da kaos! Lucescu'ya yapılan suçlama öyle böyle değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası Play Off yarı finalinde A Millilerimizin rakibi olan Romanya'da 7-1'lik galibiyetle biten San Marino maçı sonrası skandal patlak verdi. Rumen basını, Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu maç satmakla suçladı.

  • Romanya milli takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, maç satmak ve Securitate ile işbirliği yapmakla suçlandı.
  • Lucescu, "Kimse beni kovamaz. Yapamazsam kendimi kovacağım." dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası H grubunun son maçında San Marino'yu 7-1 yenen Romanya, grubunu 13 puanla üçüncü sırada bitirdi. Romanya, A Milli Takımımızın play-off yarı finalinde rakibi oldu.

LUCESCU, MAÇ SATMAKLA SUÇLANDI

Rumen basınında ise Romanya milli takımının teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Rumen basını, deneyimli teknik direktörü maç satmak ve Securitate (Romanya'nın komünist rejim dönemindeki eski gizli polis teşkilatı) ile işbirliği yapmakla suçladı.

LUCESCU: KİMSE BENİ KOVAMAZ

San Marino maçından sonra Lucescu'dan iddialara yanıt geldi. Lucescu, "Milli takıma çok önem verdim. Benim görevim ihtiyaç duyulduğunda orada olmak. Bir sınır var, aşılamayacak bir çizgi. Benim yaptığımı 2 bin yılda yapamazlar. Maçları Securitate'ye sattın diyorlar. Tek bir şey yaptım, Rumen futbolunun gelişimine odaklandım. Kimse beni kovamaz. Yapamazsam kendimi kovacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
İçlerinden biri sürpriz! İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına 'Hayır' oyu veren partiler

İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHülya Lale:

Portföyüm, Nelson FY'nin kanıtlanmış işlem yöntemleri sayesinde hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Sadece birkaç hafta içinde yatırımım önemli ölçüde artarak 304.000 dolara ulaştı ve şu anda mümkün olduğunu düşünmediğim kârlar elde ediyorum. Uzman kripto para danışmanlığı için Telegrams Nildatrading üzerinden kendisine ulaşmaktan çekinmeyin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Hulya olmus adı gibi

yanıt9
yanıt1
Haber YorumlarıDeathstroke:

nelsonu senide bbc ile .....: )))

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

eeeee TÜRKİYE İSPANYA ilk mac 6 lık olmuştu montella da bir şey yaptı o zaman .

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSogun Nn:

kibir abidesi orc

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Türkiye maçı var ya onun için Lucescu'ya maçı kaybedersen Dünya Kupası'na gidemezsek suçlusu sen olursun imajı veriyorlar. Yani maça asılsın ve ne yapsın ne etsin kazansın diye baskı kuruyorlar. 7-1 kazanmışlar da maçı satmış vs vs hepsi boş o zaman biz de İspanya'ya 6-0 yenildik. Montella'da bu maçı mı sattı. Az ayık olun bakış açınızı değiştirin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.