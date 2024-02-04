Romanya'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yer alacak Kadın Güreş Milli Takımı kadrosu açıklandı
Romanya'nın Bükreş şehrinde, 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Kadın Milli Takım kadrosu belli oldu. Milli sporcular, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak üzere 12 Şubat'ta yola çıkacak.
Romanya'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yer alacak Kadın Güreş Milli Takımı kadrosu açıklandı.
Romanya'nın Bükreş şehrinde, 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Kadın Milli Takım kadrosu belli oldu. Milli sporcular, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak üzere 12 Şubat'ta yola çıkacak.
Kadın Güreş Milli Takımı kadrosu şöyle:
50 kg: Evin Demirhan Yavuz
53 kg: Zeynep Yetgil
55 kg: Tuba Demir
57 kg: Elvira Kamaloğlu
59 kg: Eda Tekin
62 kg: Ebru Dağbaşı
65 kg: Kadriye Aksoy
68 kg: Buse Çavuşoğlu
72 kg: Nesrin Baş
76 kg: Yasemin Adar Yiğit - İSTANBUL