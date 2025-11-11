Haberler

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Romantik akşamlarını ölümsüzleştirmek isteyen çift kameraya poz verdikleri esnada beklenmedik bir durumla karşılaştı. Çiftin kendilerini videoya aldığı esnada dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin arka plandan yürüyerek geçtiği görüldü. Çiftin bu anlarda yaşadığı şaşkınlık renkli anlara neden oldu.

  • Lionel Messi, Barcelona sokaklarında yürürken bir çift tarafından video kaydına alındı.
  • Çift, Messi'nin arkalarından geçtiğini fark ederek şaşkınlık yaşadı.
  • Çift, bu anı sosyal medyada paylaştı.

İspanya'nın Barcelona şehrinde gezintiye çıkan bir çift, romantik akşamlarını ölümsüzleştirmek isterken hayatları boyunca unutamayacakları bir an yaşadı.

ROMANTİK BİR AN YAŞAMAK İSTERKEN...

Akşam saatlerinde Barcelona sokaklarında gezintiye çıkan çift, bu esnada video kayda başladı. Kameraya eğlenceli ve romantik halleriyle poz veren çiftin yanından sürpriz bir isim geçti. Liglere ara verilmesinin ardından habersizce eski takımı Barcelona'yı ziyaret eden dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin yanında birtakım kişilerle sokakta yürüdüğü ve kameraların objektifine yakalandığı görüldü.

BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Arkalarından geçen kişinin Lionel Messi olduğunu fark eden çift, bu anlarda büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan çift, ''Eşinizi küçük bir çiçek buketiyle dışarı çıkmaya davet ediyorsunuz ve bir anda arkanızdan çıkan Messi bunu unutulmaz bir an olarak kılıyor.'' sözleriyle bu anıyı takipçilerine aktardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞahin:

bende gecen gün selfie cekerken sütçü nün eşşegi geçmişti ne gündü ama ...sayfa caycıyı mesaiye bırakmış belli

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHrn BSK:

Bu aptalca haber için çok uğraştınız mı?

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
