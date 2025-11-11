Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

İspanya'nın Barcelona şehrinde gezintiye çıkan bir çift, romantik akşamlarını ölümsüzleştirmek isterken hayatları boyunca unutamayacakları bir an yaşadı.

ROMANTİK BİR AN YAŞAMAK İSTERKEN...

Akşam saatlerinde Barcelona sokaklarında gezintiye çıkan çift, bu esnada video kayda başladı. Kameraya eğlenceli ve romantik halleriyle poz veren çiftin yanından sürpriz bir isim geçti. Liglere ara verilmesinin ardından habersizce eski takımı Barcelona'yı ziyaret eden dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin yanında birtakım kişilerle sokakta yürüdüğü ve kameraların objektifine yakalandığı görüldü.

BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Arkalarından geçen kişinin Lionel Messi olduğunu fark eden çift, bu anlarda büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan çift, ''Eşinizi küçük bir çiçek buketiyle dışarı çıkmaya davet ediyorsunuz ve bir anda arkanızdan çıkan Messi bunu unutulmaz bir an olarak kılıyor.'' sözleriyle bu anıyı takipçilerine aktardı.