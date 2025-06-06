Roma, Teknik Direktör Gasperini ile Anlaştı
İtalya Serie A takımı Roma, Atalanta ile yollarını ayıran teknik direktör Gian Piero Gasperini ile yeni sezon için anlaştığını duyurdu. Gasperini, 2023-2024 sezonunda Atalanta ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktör Gian Piero Gasperini ile anlaştıklarını duyurdu.
Atalanta ile yollarını ayıran 67 yaşındaki İtalyan teknik direktör Gian Piero Gasperini yeni sezonda Roma'yı çalıştıracak. Roma, resmi sitesinden Gasperini ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
67 yaşındaki İtalyan hoca, 2023-2024 sezonunda Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor