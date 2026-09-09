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Roma, Fenerbahçe maçına hazır

Roma, Fenerbahçe maçına hazır
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İtalyan ekibi Roma, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İtalyan ekibi Roma, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İtalya temsilcisi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın Fenerbahçe ile saat 19.45'de deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, müsabaka öncesi son antrenmanını Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaparak maç saatini beklemeye başladı.

İtalyan ekibi, sakatlığı bulunan Lorrenzo Pellegrini haricinde tam kadro çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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