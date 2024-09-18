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Roma, Daniele de Rossi ile Yollarını Ayırdı

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Serie A ekiplerinden Roma, genç teknik direktör Daniele de Rossi ile olan anlaşmasını sona erdirdi. 9 aylık süreçte 30 maçta 1.70'lik puan ortalaması yakalayan de Rossi, bu sezon 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Serie A ekiplerinden Roma, Teknik Direktör Daniele de Rossi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İtalyan ekibi Roma'da Daniele de Rossi dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada ayrılığı duyururken, Teknik Direktör de Rossi'ye de çalışmaları için teşekkür edildi.

Ocak 2024'te efsanesi olduğu Roma'nın başına geçen de Rossi'nin buradaki teknik adamlık macerası 9 ay sürdü. Genç teknik direktör, 30 maçta 1.70'lik puan ortalaması yakaladı.

Öte yandan Serie A'da bu sezon 4 müsabakaya çıkan Roma, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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