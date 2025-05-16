Roma Açık'ta Final Eşiğinde: Paolini ve Gauff Yarı Finaalleri Geçti

Roma Açık'ta Final Eşiğinde: Paolini ve Gauff Yarı Finaalleri Geçti
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisinde İtalyan Jasmine Paolini ile ABD'li Coco Gauff, yarı finalleri kazanarak finale yükseldi. Paolini, 11 yıl aradan sonra finale çıkan ilk İtalyan kadın raket oldu.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisinde İtalyan raket Jasmine Paolini ile ABD'li Coco Gauf, yarı finaldeki rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya dün, tek kadınlar kategorisinde yarı final, tek erkekler kategorisinde ise çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Yarı finalin ilk maçında ev sahibi ülkeden 6 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ile ABD'li raket Peyton Stearns ile karşılaştı.

Merkez Kort'ta 1 saat 40 dakika süren mücadelede Paolini, 7-5 ve 6-1'lik setlerle Stearns'i 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı. Paolini, bu sonuçla Roma Açık tek kadınlar kategorisinde 11 yıl aradan sonra finale çıkan ilk İtalyan kadın raket oldu.

Yarı finalin diğer ayağında ise 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauf ile 8 numaralı seribaşı Qinwen Zheng karşılaştı. Merkez Kort'ta 3 saat 33 dakika süren maç, iki raket arasında büyük mücadeleye sahne oldu.

İlk seti Gauf tie-breakte 7-6(3) alırken, ikinci seti Zheng 6-4 kazandı ve maçı final setine taşıdı. Final setinde de Çinli rakibi Zheng'e yine tie breakte üstünlük kuran Gauf, seti 7-6(4)'lık sonuçla hanesine yazdırdı ve setlerde durumu 2-1 yaptı. Bu sonuçla Gauf, finale yükseldi.

Roma Açık'ta 17 Mayıs'ta oynanacak tek kadınlar finalinde ABD'li Gauf ile ev sahibi ülkeden Paolini mücadele edecek.

Tek erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Tek erkekler kategorisindeki çeyrek final mücadelesinde, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, 6 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile yaptığı karşılaşmayı zorlanmadan 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı. Sinner'ın yarı finaldeki rakibi ABD'li raket Tommy Paul oldu.

Bir diğer çeyrek final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul, 30 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 7-6(4) ve 6-3'lük 2 set sonucunda 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

Yarı finalin diğer ayağında ise 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz ile 8 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti karşılaşacak.

Tek erkeklerde yarı final müsabakaları bugün oynanacak.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor
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