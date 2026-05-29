Iga Swiatek, Fransa Açık'ta 4. tura kaldı

Fransa Açık'ta tek kadınlarda dünya 3 numarası Iga Swiatek, Polonyalı Magda Linette'i 2-0 yenerek 4. tura çıktı. Tek erkeklerde Andrey Rublev de 3-0 kazanarak tur atladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gününde 3. tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda 4 kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, Polonyalı Magda Linette'i 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Çek Marie Bouzkova ile karşılaşan Rus Mirra Andreeva (8), korttan 2-0 (6-4, 6-2) galip ayrıldı.

Ukraynalı Marta Kostyuk (15) ise İsviçreli Viktorija Golubic'i 6-4 ve 6-3 biten setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Çinli Wang Xiyu da Ukraynalı Yuliia Starodubtseva karşısında 6-3, 7-5'lük setlerle 2-0 galip geldi ve 4. tura kaldı.

Rublev ve Carreno Busta 4. turda

Tek erkeklerde Rus Andrey Rublev (11), Portekizli Nuno Borges'i 3-0 (7-5, 7-6, 7-6) mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.

İspanyol Pablo Carreno Busta ise Arjantinli Thiago Agustin Tirante'yi 3-1 (7-6, 7-5, 3-6, 6-4) yendi ve yoluna devam etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
