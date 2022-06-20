Robin Yalçın yeniden Sivasspor'da Demir Grup Sivasaspor, daha önce 2020-21 sezonunda takımda forma giyen Robin Yalçın ile yeniden anlaşma sağladı. Demir Grup Sivasaspor, daha önce 2020-21 sezonunda takımda forma giyen Robin Yalçın ile yeniden anlaşma sağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi. Oynadığı futbol, mücadele ve azmiyle taraftarın sevgisini kazanan Robin Yalçın, 1 yıllık aranın ardından yeniden kırmızı-beyazlı renklere döndü. Geçtiğimiz sezonu Almanya'yda Paderborn forması altında tamamlayan Robin Yalçın ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 25 Ocak 1994'te Almanya'nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf alt yapısında başladı. Ardından Stuttgart'a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor'a transfer olarak Türkiye mecerasına başladı. Ardından Yeni Malatyaspor forması giyen Robin Yalçın, 2020 yılı yaz transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu. Kırmızı-beyazlılarda Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 43 maça çıkan Robin Yalçın, birçok mevkide görev yapmıştı. Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor Sivasspor Almanya Futbol Spor Haberler

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