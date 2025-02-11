Robin Van Persie gönderiyor! Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu

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Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'ın da hedefinde olan yıldız futbolcu Eser Gürbüz'ü transfer listesine ekledi. Son dönemde Hollanda Ligi'nde başarılı performansıyla dikkat çeken Gürbüz, Fenerbahçe'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Genç yıldızın hocası da eski Fenerbahçeli Robin van Persie.

Devre arası transfer döneminde Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i kadrosuna katan Fenerbahçe çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, listesinde bulundurduğu diğer isimleri ise yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Beşiktaş'ın da istediği yıldız ismi transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Ara transferin flaş takımı Fenerbahçe, gözünü Hollanda'ya dikti. Sarı-Lacivertliler'in bu ülkeden kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, müthiş bir yükselişle Fenerbahçe ve Milli Takım'ın değişilmezlerinden olmuş, geçtiğimiz yaz Brighton'a imza atmıştı. Yönetim şimdi de radarına bir başka gurbetçiyi aldı.

DAHA 17 YAŞINDA

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Fanatik'in haberine göre yönetim şimdi de radarına bir başka gurbetçiyi, Eser Gürbüz'ü aldı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu Hollanda Ligi'nde son haftalarda adından fazlasıyla söz ettirdi. Eser, ilk kez 1 Şubat'taki Fortuna mücadelesinde 64. dakikada oyuna girip ağları havalandırdı. Genç yetenek, hafta sonundaki Twente maçında ise 73'te dahil olup, 90+3'de Heerenveen'e beraberliği getiren golü kaydetti. Fenerbahçe'nin gözlemci ekibinin Eser Gürbüz'ü yakından takip ettiği ve transferde 'öncelikli' hedeflerden biri olarak belirlediği kaydedildi. Genç yıldızın hocası da eski bir dost: Robin van Persie.

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