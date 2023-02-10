Eski Fenerbahçeli Robin van Persie, Türkiye'nin acısını paylaşarak dünyaya seslendi: Bu herkese bir mesajdır

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü eski futbolcusu Robin van Persie, Türkiye'de büyük yıkımlara neden olan depremlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Türkiye'de ve Suriye'de verilen hasardan dolayı çok üzgünüz. Sizinleyiz, sizi düşünüyoruz. Bu herkese bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie de sosyal medya hesabından destek mesajında bulundu.

DESTEK MESAJI YOLLADI

Sosyal medya hesabından depremzedelere seslenen Van Persie, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerden dolayı üzgün olduğunu ifade ederek bu zor zamanlarda depremzedelerle birlikte olduğunu belirtti.

"SİZİNLEYİZ, SİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Depremzedelerle birlikte olduğunu belirten Van Persie ,"Türkiye'de ve Suriye'de verilen hasardan dolayı çok üzgünüz. Sizinleyiz, sizi düşünüyoruz. Bu herkese bir mesajdır. Bağışta bulunabilir, sevginizi gösterebilirsiniz. Bunu paylaşın ki, böylesine zor bir durumda birbirimize yardımcı olabilelim. Sizi düşünüyoruz ve sizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.