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Robin van Persie, AZ Alkmaar-Göztepe U19 maçını AFAS Training Complex'te izledi

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Robin van Persie, AZ Alkmaar-Göztepe U19 maçını AFAS Training Complex'te izledi
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Hollandalı futbolcu ve teknik direktör Robin van Persie, UEFA Gençlik Ligi 2'nci Tur'da AZ Alkmaar-Göztepe U19 maçını izlemek için AFAS Training Complex Stadı'na geldi. Van Persie'yi Göztepe Sportif Direktörü İsmail Köybaşı karşıladı, Onursal Başkan Mehmet Sepil'le tanıştırdı.

DÜNYACA ünlü eski Hollandalı futbolcu ve teknik direktör Robin van Persie, AZ Alkmaar - Göztepe U19 takımları arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi 2'nci Tur maçını izlemek için AFAS Training Complex Stadı'na geldi. Ülkemizde 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie'yi eski takımı arkadaşı, Göztepe Sportif Direktörü İsmail Köybaşı karşıladı. İkili uzun uzun sohbet edip hasret giderirken, İsmail Köybaşı, Robin van Persi'ye Göztepe ile ilgili bilgiler de aktardı. Maça gelen AZ Alkmaar ve Göztepeli futbolseverler de van Persie'ye büyük ilgi gösterdi. İsmail Köybaşı, van Persie'yi Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'le de tanıştırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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