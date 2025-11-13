Paraya para demeyecek! İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı

Katar ekibi Al Sadd, dünyaca ünlü teknik direktör Roberto Mancini ile anlaşmaya vardığını açıkladı. İtalyan çalıştırıcı kısa süre içinde takımın başına geçecek.

2.5 YILLIK İMZA

Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların 2.5 sezonluk sözleşme üzerinde anlaştığı bildirildi. Katar kulübünden yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, Al Sadd ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı." denildi.

GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMIŞTI

Galatasaray'ı 2013-2014 sezonunda çalıştıran tecrübeli teknik adam, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başında görev yapmış ve geçtiğimiz aylarda görevinden ayrılmıştı. Al Sadd'ın açıklamasına göre Mancini, kısa süre içinde takımın başında sahaya çıkmaya başlayacak.

YENİ PROJEYE LİDERLİK EDECEK

Katar ekibinin, yeniden yapılanma sürecinde tecrübeli bir isimle çalışma isteği doğrultusunda Mancini ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İtalyan teknik adamın Al Sadd'daki en önemli hedefi, takımın Asya futbolundaki rekabet gücünü artırmak olacak.