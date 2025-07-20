Roberto Gallinat, Çayırova Belediyesi ile Anlaştı

Roberto Gallinat, Çayırova Belediyesi ile Anlaştı
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Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka'da forma giyen Roberto Gallinat, yeni sezonda TBL temsilcisi Çayırova Belediyesi ile sözleşme imzaladı. Kocaeli ekibinin Kaf-Kaf'a tazminat ödeyeceği bildirildi.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka forması giyen Roberto Gallinat, yeni sezonda TBL temsilcisi Çayırova Belediyesi ile anlaştı. Sözleşmesi devam eden ABD'li oyuncu için, Kocaeli ekibinin, Kaf-Kaf'a tazminat ödeyeceği ifade edildi. 1996 doğumlu, 1.92 m boyundaki Gallinat 2021-22'de Yalovaspor'da oynadı, sezon ortasında geldiği Karşıyaka'da ise 8 maçta 32.6 dakika, 18.5 sayı, yüzde 38.3 üçlük, 3.0 ribaund, 3.4 asist ortalamaları yakalayarak Kaf- Kaf'ın kümede kalma yarışında kritik rol oynadı. İzmir ekibinde daha önce Ozan Yılmaz, Thomas Akyazılı, Mehmet Efe Demirel, Ergi Tırpancı, Hakan Sayılı ve başantrenör Ahmet Çakı yeşil-kırmızılılara veda etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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