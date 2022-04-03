Roberto Carlos'u gölgede bırakacak transfer! Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor

Başkan Ali Koç döneminde Mesut Özil'den sonra bir dünya yıldızı daha kulübe kazandırılıyor. Real Madrid'le mukavelesi sona eren Marcelo ile masaya oturuldu.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre Fenerbahçe ve Marcelo arasında görüşmeler başladı. Ali Koç'un Mesut Özil'den sonra Real Madrid'den takım arkadaşını İstanbul'a getireceği yazıldı.

CARLOS ETKİSİ

Marcelo, tarihin en iyi sol beki olarak gösterilen eski Fenerbahçeli Roberto Carlos'un boşluğunu doldurmuştu. Pek çok futbolsever Marcelo'yu oyun tarzı bakımından Roberto Carlos'un önüne koyuyor. Roberto Carlos, Aziz Yıldırım döneminin en şaşalı transferlerinden biri olmuştu. Marcelo da Ali Koç döneminin en dikkat çeken transferi olacak.