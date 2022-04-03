Roberto Carlos'u gölgede bırakacak transfer! Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor - Haberler

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Roberto Carlos'u gölgede bırakacak transfer! Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda biten Real Madridli Marcelo ile görüşmelere başladı. İspanyollar, Marcelo'nun Fenerbahçe'ye gitmesine kesin gözüyle bakıyor. Ali Koç, 2007 yılında dünyanın en iyi sol beki Roberto Carlos'u getiren Aziz Yıldırım'a, Marcelo ile cevap verecek.

Başkan Ali Koç döneminde Mesut Özil'den sonra bir dünya yıldızı daha kulübe kazandırılıyor. Real Madrid'le mukavelesi sona eren Marcelo ile masaya oturuldu.

Roberto Carlos'u gölgede kalacak! Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre Fenerbahçe ve Marcelo arasında görüşmeler başladı. Ali Koç'un Mesut Özil'den sonra Real Madrid'den takım arkadaşını İstanbul'a getireceği yazıldı.

Roberto Carlos'u gölgede kalacak! Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor

CARLOS ETKİSİ

Marcelo, tarihin en iyi sol beki olarak gösterilen eski Fenerbahçeli Roberto Carlos'un boşluğunu doldurmuştu. Pek çok futbolsever Marcelo'yu oyun tarzı bakımından Roberto Carlos'un önüne koyuyor. Roberto Carlos, Aziz Yıldırım döneminin en şaşalı transferlerinden biri olmuştu. Marcelo da Ali Koç döneminin en dikkat çeken transferi olacak.

Roberto Carlos'u gölgede kalacak! Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Roberto Carlos, Real Madrid, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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