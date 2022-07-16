Robert Lewandowski Barcelona'da İspanyol ekibi Barcelona, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı golcü oyuncu Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibi Barcelona, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı golcü oyuncu Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bayern Münih forması giyen Polonyalı dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski'nin yeni takımı İspanyol devi Barcelona oldu. Katalan ekibi transferi sosyal medya hesabından duyurdu.YIldız oyuncunun önümüzdeki günlerde kendisini Barcelona'ya bağlayan imzayı atması bekleniyor. Demirören Haber Ajansı / Spor Robert Lewandowski Bayern Münih Bundesliga Almanya Spor Haberler

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