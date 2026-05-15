Tredyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Rizespor'da Ali Sowe iki gol kaydederken, Beşiktaş Jota ve Cerny ile yanıt verdi. Maçın son dakikasında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55 dakikada Orkun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jota'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
62. dakikada Olaitan'nın pasında Cerny'nin ceza sahasının dışından şutunda top meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
90+2. dakikada sağ kanattan Mithat'ın ortasında Halil İbrahim Dervişoğlu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Asen Albayrak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Hakemler: Asen Albayrak, Anıl Usta, Murat Şener
Çaykur Rizespor: Fofoana, Hojer, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Olawoyin (Papanikolaou dk. 60), Taylan Antalyalı (Buljubasic dk. 86), Mihaila (Agusto dk. 56), Laçi, Mebude (Emrecan Bulut dk. 86), Sowe (Halil Dervişoğlu dk. 86)
Yedekler: Erdemcan Polat, Pierrot, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Furkan Orak
Teknik Direktör: Recep Uçar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Agbadou, Yasin Özcan (Rıdvan Yılmaz dk. 77), Emirhan Topçu, Murillo, Ndidi (Olaitan dk. 46), Cengiz Ünder (Cerny dk. 46), Asllani (Salih Uçan dk. 84), Orkun Kökçü, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu (Jota dk. 46)
Yedekler: Taylan Bulut, Vasquez, Djalo, Devrim Şahin, Emre Bilgin
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Ali Sowe (dk. 18 ve 31) (Çaykur Rizespor), Jota (dk. 55), Cerny (dk. 62) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Recep Uçar (dk. 74) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Ali Sowe, Hojer (Çaykur Rizespor), Agbadou, Cengiz Ünder, Ndidi (Beşiktaş) - RİZE