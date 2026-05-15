Haberler

Tredyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Tredyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Rizespor'da Ali Sowe iki gol kaydederken, Beşiktaş Jota ve Cerny ile yanıt verdi. Maçın son dakikasında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55 dakikada Orkun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jota'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

62. dakikada Olaitan'nın pasında Cerny'nin ceza sahasının dışından şutunda top meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

90+2. dakikada sağ kanattan Mithat'ın ortasında Halil İbrahim Dervişoğlu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Asen Albayrak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemler: Asen Albayrak, Anıl Usta, Murat Şener

Çaykur Rizespor: Fofoana, Hojer, Sagnan, Mocsi, Mithat Pala, Olawoyin (Papanikolaou dk. 60), Taylan Antalyalı (Buljubasic dk. 86), Mihaila (Agusto dk. 56), Laçi, Mebude (Emrecan Bulut dk. 86), Sowe (Halil Dervişoğlu dk. 86)

Yedekler: Erdemcan Polat, Pierrot, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Furkan Orak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Agbadou, Yasin Özcan (Rıdvan Yılmaz dk. 77), Emirhan Topçu, Murillo, Ndidi (Olaitan dk. 46), Cengiz Ünder (Cerny dk. 46), Asllani (Salih Uçan dk. 84), Orkun Kökçü, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu (Jota dk. 46)

Yedekler: Taylan Bulut, Vasquez, Djalo, Devrim Şahin, Emre Bilgin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Ali Sowe (dk. 18 ve 31) (Çaykur Rizespor), Jota (dk. 55), Cerny (dk. 62) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Recep Uçar (dk. 74) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Ali Sowe, Hojer (Çaykur Rizespor), Agbadou, Cengiz Ünder, Ndidi (Beşiktaş) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
'Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı' iddiası! Başsavcılıktan açıklama var

"Vekilin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi

Belçika büyükelçisi Ankara havasında oynadı, Fransa meydan okudu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı

Herkes Okan Buruk'un oğlunun formasında yazan isme takıldı
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

BAE, İran'ın 'savaşta aktif rol aldılar' yönündeki suçlamalarını reddetti

Körfez ülkesinden İran'a rest! Resmen reddettiler
Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı