Rize'nin Senoz Vadisi, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirirken bölgenin tanıtımına da katkı sağlayacak.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı olan Senoz Vadisi, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyona, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle ilk kez Rize'de gerçekleştirilecek.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı olan Senoz Vadisi, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nı ağırlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek şampiyona, Çayeli Senoz Vadisi'nde doğa, spor ve adrenalini bir araya getirecek. Çayeli Senoz Vadisi, eşsiz doğası, geleneksel mimarisi ve zengin ekosistemiyle hem doğaseverlerin hem de spor tutkunlarının yeni gözdesi olacak. Bu organizasyonla birlikte vadi, ilk kez ulusal çapta bir spor etkinliğine ev sahipliği yaparak bölgenin tanıtımında önemli bir adım atacak.

Vali Baydaş: "Rize'nin doğal ve kültürel değerlerini tüm ülkeye tanıtacağız"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, "2023 yılından Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla 'Spor Turizminde Marka Şehir Rize' temasıyla düzenlediğimiz 'Rize Spor Turizmi Çalıştayı'nın' meyvelerini bir bir toplamaya devam ediyoruz. Bunun bir örneği de Çayeli Senoz Vadisi'nde gerçekleştireceğimiz Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası olacaktır. Rize'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Çayeli ilçemizde yer alan Senoz Vadisi, ülkemizin en özel ekosistemlerinden birine sahiptir. Zengin endemik bitki örtüsü, yemyeşil ormanları, berrak dereleri ve mistik doğasıyla Senoz Vadisi, sadece Rize'nin değil, Türkiye'nin de saklı cennetlerinden biridir. Bu eşsiz coğrafyada gerçekleştirilecek olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Rize'nin marka değerine katkı sunmayı hedefliyoruz"

Şampiyonanın yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, sıfır atık prensibi ile doğayı koruyarak sporu yaşatmanın da en güzel örneklerinden biri olacağını aktaran Vali Baydaş, "Senoz Vadisi sporculara eşsiz bir parkur deneyimi sunarken, doğaseverlere de görsel bir şölen yaşatacaktır. Bu sayede hem bölgenin endemik bitki türleri ve ekolojik zenginliği tanıtılacak, hem de spor turizmi aracılığıyla Rize'nin doğal değerleri daha geniş kitlelere ulaşacaktır. Spor turizminin her geçen gün gelişmesi, hem ülke ekonomisine katkı sağlamakta hem de gençlerimizin spora yönelmesine vesile olmaktadır. Biz de bu özel etkinlikle doğayı, sporu ve turizmi bir araya getirerek Rize'nin marka değerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, doğayla iç içe bir spor deneyimi yaşamak ve Senoz Vadisi'nin eşsiz güzelliklerini keşfetmek üzere bu özel şampiyonaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

