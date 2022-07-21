Rize haberleri... Çaykur Rizespor'da Djokovic ile yollar ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize haberleri... Çaykur Rizespor'da Djokovic ile yollar ayrıldı

AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
 - Güncelleme:
Rize haberleri... Çaykur Rizespor'da Djokovic ile yollar ayrıldı

Rize habere göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

???????Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel oyuncuları Damjan Djokovic ile sözleşmelerinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Djokovic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Djokovic, geçen sezonun ikinci yarısında Adana Demirspor'dan kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giymişti.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Rizespor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title