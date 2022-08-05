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Rize haberi: Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'u renklerine bağladı

Rize haberi: Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'u renklerine bağladı

Rize gelişmesine göre Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

TFF 1. Lig'in Karadeniz Ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'da forma giyen Ercan Coşkun'u transfer etti. 27 yaşındaki futbolcu Coşkun, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.

(Hasan Fehmi Demir - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ercan Coşkun Karadeniz Rizespor Spor Güncel Haberler

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