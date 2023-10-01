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Rize'de Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları Düzenlendi

Rize'nin Güneysu ilçesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları, 6 ülkeden 60 sporcu katılımıyla gerçekleşti. Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve toplam 67 bin lira para ödülü verildi.