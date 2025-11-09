Rize'de Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Motosiklet Federasyonunun, Rize'de düzenlediği Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde düzenlenen şampiyonaya farklı illerden yaklaşık 100 sporcuyla gerçekleşen renkli görüntülere sahne oldu. 26 kilometrelik parkurda mücadele ederken yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. - RİZE