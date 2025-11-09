Haberler

Rize'de Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Sona Erdi

Rize'de Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Sona Erdi
Güncelleme:
Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 sporcu ile renkli görüntülere sahne olan yarışlar, 26 kilometrelik parkurda yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun, Rize'de düzenlediği Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde düzenlenen şampiyonaya farklı illerden yaklaşık 100 sporcuyla gerçekleşen renkli görüntülere sahne oldu. 26 kilometrelik parkurda mücadele ederken yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
