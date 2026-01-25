Rize'de neler oldu neler! 2 kırmızı, 1 iptal, 90. dakikada sonucu belirleyen gol!
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor'un golü 90. dakikada geldi. Her iki takım da karşılaşmayı ilk yarıda gördüğü kırmızı kartlarla 10 kişi tamamladı. Çaykur Rizespor'un 1 golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
- Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
- Çaykur Rizespor 80. dakikada Valentin Mihaila ile gol atarak 1-0 öne geçti, Corendon Alanyaspor 90. dakikada Steve Mounie ile beraberliği sağladı.
- Çaykur Rizespor'un 62. dakikada Qazim Laçi ile attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sona erdi.
İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI
Rizespor, 6. dakikada Giannis Papanikolaou'nun direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Konuk ekip Alanyaspor'da da Maestro, 21 ve 43. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından takımını 10 kişi bıraktı.
RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Ev sahibi Rizespor, 62. dakikada Qazim Laçi ile golü buldu. Yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
RİZESPOR ÖNE GEÇTİ, CEVAP 90'DA GELDİ
Çaykur Rizespor, 80. dakikada Valentin Mihaila ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Alanyaspor, bu gole 90. dakikada karşılık verdi. Sahneye çıkan Steve Mounie, bu sezonki ilk golünü attı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Çaykur Rizespor, puanını 19'a, Corendon Alanyaspor ise 22'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Rizespor, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor, ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.