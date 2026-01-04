Kaçkarlar'da heliski heyecanı 21. kez başladı

Türkiye'de sadece Rize'de yapılan heliski, Rize'nin Kaçkar Dağları'nda başladı.

Kaçkar Dağları'nda 21 yıldır yapılan heliski, bu yıl da sürüyor. Heliski heyecanını yaşamak için Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular, daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış bölgelerin zirvelerine helikopterle bırakılıyor. Ardından kayakçılar parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere çıkartılıyor. Organizasyon kapsamında Rize'ye gelen sporculara 20 bin fit kayma garantisi verildiği eşsiz doğaya sahip olan Kaçkarlar, Heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor.

Bu yıl 400'e yakın sporcunun Rize'ye gelerek Kaçkarlar'da heliski heyecanı yaşayacağını ifade eden turizmci Ahmet Haşimoğlu, "Bu yıl 400 sporcunun katılımını bekliyoruz. Bölgeye misafirlerimiz genelde Avrupa'dan geliyor ama bu yıl ABD'den ve Rusya'dan gelenler var. Bu yıl nisanın 2. Haftasına kadar sürecek. Her hafta 30-35 kişi bekliyoruz" dedi.

20 bin fit kayma garantisi

Sporculara 20 bin fit kayma garantisi verdiklerine değinen Haşimoğlu, "Sporcuyu 2 bin 500 metrede indiriyoruz ve bin 500 metreye indiği zaman 1000 metre kaymış oluyor. Bu şekilde 20 bin fit kayma garantisi veriyoruz. Bunu veremediğimiz zaman ekstra ücreti iade ediyoruz. Bu şekilde de handikaplarımız oluyor" ifadelerini kullandı.

"Kayacağımız yerlerde 4 metre kar var"

Kaçkarlar'daki kar kalitesinin Türkiye'de bulunmamasının bölgeyi eşsiz olma özelliğine kavuşturduğunu ifade eden Ahmet Haşimoğlu, "Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir kar yok ama daha ocak ayının başı Ayder Yaylası'nda 1 metre kar var. Kayacağımız yerlerde 4 metre civarında kar var. Bu da Kaçkarların, bu bölgenin güzelliği. Türkiye'nin diğer kayak merkezlerinde de kar ama burada ki gibi güzel bir kar yok" diye konuştu.

"Kayarken çıkan toz kayakçıların en sevdiği şey"

Karadeniz'in rüzgarının Kaçkarlar'ın karı ile birleşmesinin üzerine yağan kristal karın sporcular tarafından çok sevildiğine dikkat çeken Haşimoğlu, "Bir taraf deniz, öbür taraf Kaçkar Dağları. Denizin esintisi dağa vurduğu zaman kar kendiliğinden eziliyor. Ezildiği zaman üzerine 20 santimetre daha pudra kar yağıyor. Kayakçılar o karın üzerinde kayarken adeta bir kar tozu kalkıyor. Yani slalom yapıyorlar. Bu da kayakçılar için gerçekten bir keyif. Bu bölgeyi o nedenle tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

Celal Özkan: "Sabah brifing veriliyor"

Heliski Türkiye Operasyon Departmanı çalışanlarından Celal Özkan ise sporcuların Kaçkarlar'a bırakılmadan önce brifing aldıklarına değinerek, "Şu anda şartlar ve koşullar çok iyi. Hava da bu hafta güzel gözüküyor. Misafirlerimiz akşam saatlerinde geliyorlar. Ertesi sabah brifing veriliyor. Güvenlik tedbirleri anlatılıyor, helikoptere nasıl binilir, çığ olma durumunda ilk müdahale nasıl yapılır, bunlarla ilgili eğitim veriliyor. Sonra 1 rehber eşliğinde, 4'er kişilik guruplar halinde yukarıya çıkıp kayaklarını yapıyorlar. Hava müsait olduğu sürece gün boyunca yukarıda kayıyorlar" dedi.

"Kar olan her yerde çığ riski var ama"

Çığ riskine karşılık özel bir ekibin analiz yaptığını ifade eden Özkan, "Kar olan her yerde çığ riski var ama ekibimizde de çığ uzmanları var. Onlar analizlerini yapıyorlar. O analiz sonucunda nerede kayılacağına karar veriliyor. Çığ riski yoksa daha dik yerlerde ama çığ riski varsa eğimi daha az yerlerde kayıyorlar. Profesyonel bir ekiple bu zamana kadar sıkıntı yaşamadan geldik" değerlendirmesinde bulundu. - RİZE