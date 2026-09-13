Rize'de düzenlenen 'Kaçkar by UTMB' sona erdi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda dün başlayan ve dünyanın önemli ultra dağ maratonu organizasyonlarından UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan Kaçkar by UTMB tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Rize Valiliği koordinasyonunda 60 ülkeden 2 bin sporcunun katılımıyla 4 kategoride düzenlenen yarışlar sona erdi.

Kaçkar by UTMB'de 100 kilometrelik erkekler kategorisinde Rus sporcu Dmitry Mityaev, kadınlarda Alman sporcu Joanna Tallmann, 50 kilometrelik erkekler kategorisinde İspanya'dan Antonio Martinez Perez, kadınlarda Türk sporcu Tuğçe Karakaya, 20 kilometrelik erkekler kategorisinde İranlı sporcu Morteza Jafarzadeh, kadınlarda İspanya'dan Sara Alonso, 4 kilometrelik Ayder koşusunda erkeklerde Ömer Asaf Durmuş, kadınlar kategorisinde ise Nergis Durmuş birinci oldu.

Ayder Yaylası'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, eşsiz bir doğada çok güzel spor şöleni yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri Kaçkar by UTMB'nin çok uzun bir yolculuğun parçası olduğunu ifade eden Temurci, " Bugün ikinci yılını artık tamamlıyoruz ve şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Kaçkar by UTMB Kaçkarlar'ın hikayesinin dünyaya açılan artık güçlü bir parçası haline geliyor. Önümüzdeki yıl çok daha büyük bir heyecanla sizi Kaçkarlar'a bekliyoruz." dedi.

Vali Yardımcısı Abdullah Kurt ise spora ve sporculara hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Sporcularımız, dünyanın dört bir köşesinden geldiniz, Kaçkarlar'a ayak izlerinizi bıraktınız. Bu bize bir armağan oldu. Kaçkarlar'ın sizlere yaşattığı güzel anılar da Kaçkarlar'ın sizlere armağanı olsun. Yine buradan götüreceğiniz duygular Rize'mizin dünyaya açılan selamı olsun. Seneye yine buluşalım." ifadelerini kullandı.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun da 6 kıta, 60 ülkeden sporcuları ağırladıklarını belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Organizasyonun 50 kilometre parkurunda kadınlar kategorisinde birinci olan Tuğçe Karakaya ise mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

"Bu ülkede yaşadığımız için çok şanslıyız"

Parkurun zorlu olduğunu anlatan Karakaya, "Hava güneşliydi. O biraz zorladı aslında bizi ama çok keyifli bir şekilde bu güzel coğrafyada koşarak tadını çıkardık. Bence bu ülkede yaşadığımız için çok şanslıyız. Bu coğrafyalarda yaşamak gerçekten büyük bir şans." değerlendirmesinde bulundu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini protokol üyeleri verdi.

Kaynak: AA