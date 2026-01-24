Haberler

Amatör maçta saha karıştı, yumruklar konuştu

Rize'de Fındıklı 1974 Spor ile Ardeşenspor arasında oynanan amatör lig maçında oyuncular arasında yumruklu kavga çıktı. Müsabaka, gergin anlar ve üç kırmızı kartla sona erdi. Fındıklı 1974 Spor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Rize'de oynanan amatör lig maçında iki takım oyuncuları yumruk yumruğa birbirine girdi.

Türkiye Spor Amatör Lig'de 3. hafta mücadelesinde Fındıklı 1974 Spor, sahasında konuk ettiği Ardeşenspor'u 2-1 mağlup etti. Fındıklı İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma, saha içi ve tribünlerde yaşanan gerginlikler nedeniyle zaman zaman durdu. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakada, iki takım oyuncuları arasında yaşanan sert müdahaleler ve tartışmalar tansiyonu yükseltti. Karşılaşma, saha içi olaylar nedeniyle üç kez dururken, hakem yaşanan gerginliklerin ardından toplam 3 kırmızı kart gösterdi. Tribünlerde de zaman zaman gergin anlar yaşanırken, güvenlik güçleri sahaya girerek olayların büyümesini engelledi. Uzun süreli duraklamalara rağmen tamamlanan mücadelede, Fındıklı 1974 Spor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
