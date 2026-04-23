Rıza Kayaalp ve Güreş Milli Takımı yurda döndü

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13. kez şampiyon olarak tarihi bir rekora imza atan Rıza Kayaalp Ankara'ya döndü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda kazandığı altın madalyayla 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp ve beraberindeki güreş takımı yurda döndü. Milli güreşçileri Esenboğa Havalimanında kulüp yöneticileri, antrenörleri, çalışma arkadaşları ve aileleri Türk bayraklarıyla karşıladı.

1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu. 130 kiloda Rıza Kayaalp altın, 67 kiloda Murat Fırat gümüş, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 63 kiloda Kerem Kamal ise bronz madalya kazandı.

"Bu şampiyonanın benim için önemi kırılmaz denilen bir rekoru kırmaktı"

Zorlu bir şampiyonayı geride bıraktığını kaydeden Rıza Kayaalp, "Bu şampiyonanın benim için önemi kırılmaz denilen bir rekoru kırmaktı. Allah'a şükürler olsun 13. kez bu zafere ulaştım. 15. kez final yapıp, 13. kez Avrupa şampiyonu olarak grekoromen gibi zor bir branşta bunu elde eden ilk güreşçi olarak tarihe geçmek, ülkemizi temsil etmek bir Türk sporcusu olarak bunun olmasını sağlamak beni çok mutlu etti. Emeklerimin karşılığını almış oldum. Şükürler olsun. Aslında çıkıp güreşmek kolaydı. 2023'te en son Avrupa şampiyonluğumu kazanmıştım. 12. kez kazanarak o zaman egale etmiştim ama ondan sonraki süreçte çok şey geçti başımdan. Bu süreçte hiçbir zaman yılmadım. Bıktığımız zamanlar oldu ama bu küçük yavrumun duası beni her zaman ayakta tuttu. Ona bir söz vermiştim. Tekrar şampiyon olacağım diye. Allah'a şükürler olsun, yılmadım. 4-5 aydır da neredeyse eve gidemedim. Çocuklarımdan ayrı kaldım, ailemden ayrı kaldım. Bu rekoru ülkeme kazandırmak için elimden gelen bütün gayreti, çabayı gösterdim. Artık uzun yıllar boyunca Avrupa şampiyonluğu bir Türk güreşçide kalmış olacak. Bundan dolayı da çok mutluyum" diye konuştu.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kayaalp, dünyanın çocuklar için güzel bir yer olmasını diledi. Konuşmasının ardından kızına "Seni güreşte yenerim" diyen Kayaalp, kızından "Yenemezsin" cevabı aldı. Milli sporcu, kızının büyüyünce iyi bir sporcu olması temennisinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
