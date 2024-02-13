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Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde Sergey Semenov'a kaybederek gümüş madalya kazandı. Kayaalp, maçı kaybetmesinin sebebini bir anlık boşluğuna bağladı ve 13. şampiyonluğu çok istediğini belirtti.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Sergey Semenov'a kaybeden milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Çok istiyordum 13. şampiyonluğu. Biraz da o yüzden oldu diyebiliriz. 2-0 öne geçtiğim maçı bir anlık bir boşluğuma geldi. Normalde öyle bir oyunu yiyecek sporcu değilim" dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Sergey Semenov'a kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, "14. finalimi yaptım. Tarihi bir başarı aslında. Çok istiyordum 13. şampiyonluğu. Biraz da o yüzden oldu diyebiliriz. 2-0 öne geçtiğim maçı bir anlık bir boşluğuma geldi. Normalde öyle bir oyunu yiyecek sporcu değilim. 2-0'dan sonra biraz maçı soğutmam gerekiyordu. İşte o şampiyonluk hırsıyla, hayatta eğmeyeceğim boynu eğmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Bir Avrupa Şampiyonası'na daha katılmak artık boynumuzun borcu oldu"

Final müsabakasını tribünden izleyen kızı için de gücünü kullanmak istediğini ancak ani boşluğuna gelerek rakibine kaybettiğini vurgulayan Kayaalp, şunları söyledi:

"Önümüzde Olimpiyat var onun hazırlığını yapacağız. Tabii tecrübe olacak bir durum kalmadı, 14. final sonuçta. Olimpiyat yolunda devam edeceğiz. Belki bundan sonra rekor için bir Avrupa Şampiyonası'na daha katılmak artık boynumuzun borcu oldu." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonası Spor Güncel Haberler

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