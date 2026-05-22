Rıza Kayaalp: 2028'e kadar bu gençliğe iyi bir şekilde örnek olmaya devam edeceğiz

MİLLİ güreşçi RIZA Kayaalp, "Kendimi dinç ve dinamik hissediyorum, hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki çalışmalarımı güzel yapayım, dinlenmelerimi güzel yapayım. 2028'e kadar bu gençliğe iyi bir şekilde örnek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13'üncü kez altın madalya alarak rekor kıran Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 8'inci Etnospor Kültür Festivali öncesinde düzenlenen organizasyonda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla dünya güreş tarihine geçtiğini belirten Kayaalp, "Kısa bir zaman önce çok büyük bir başarı elde ettik. Avrupa rekorunu kırdık. Rusların elinde olan 12 Avrupa şampiyonluğunu 13 yaparak bir rekora imza attık, şükürler olsun. Tabii onun sesi de çok çıktı. Çünkü o kadar büyük bir istikrar sağlamak, uzun yıllar bunu devam ettirmek ve o rekoru kırmak büyük de ses getirdi. Tabii gençlerin, çocukların ilgisi var. Elde ettiğimiz başarılarla, onlara zaten rol model olmaya çalışıyoruz. Onların da kafalarında 'Bizler de yapabiliriz, bizler de inanırsak başarabiliriz' dedirtmek bile çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şükürler olsun. Yaptığımız işler büyük işler. 15 kez Avrupa'da final yapmak, 10 kez dünyada madalya kazanmak, 3 kez olimpiyatta; yani dünya tarihinde ilk 3 madalya sıralamasına bakarsak 28 madalyayla şu an 1'inci sıradayım, şükürler olsun tabii ki. Daha önümde de 2 yıl var, bunları artırma şansım da var tabii. Biraz yaşımız ilerledi ama yine de kendimi dinç ve dinamik hissediyorum, hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki çalışmalarımı güzel yapayım, dinlenmelerimi güzel yapayım. 2028'e kadar bu gençliğe iyi bir şekilde örnek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'PLANLI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM'

Hedefinin yeni şampiyonluklar kazanmak olduğunu ifade eden Kayaalp, "Bundan sonraki hedefler; Avrupa'da 14-15 yapabilmek. Çünkü 2 kere şansım var. Önümde 2 Avrupa Şampiyonası var, 2028'e kadar. 2 Dünya Şampiyonası var, oralarda da hedefim dünya şampiyonluğumu 6-7 yapmak. Sonra tabii ki hedefim olimpiyat. Sadece planlı bir şekilde devam etmem gerektiğini biliyorum. İyi çalışacağım, iyi dinleneceğim. Yani bunun orantısını güzel ayarlamam gerekiyor. Şükürler olsun beslenmemizde zaten bir sıkıntı yok kamplarda. Devletimiz sağ olsun, imkanlarını sporculara sunuyor. Önemli olan bu imkanları kullanıp bunun farkında olabilmek, bunu vefa borcu hissedebilmek, bunun karşılığını verebilmek çok önemli. Ben de zaten öyle düşünen bir sporcuyum, yıllarca öyle düşündüm. 2000'de Güreş Eğitim Merkezi'nde güreşe başladım. 2005'te ilk kez Avrupa şampiyonu olmuştum, yine Arnavutluk Tiran'da yıldızlarda. Son Avrupa şampiyonluğum büyüklerde yine Tiran'da oldu. Hep bu bilinçle ilerledim. Her zaman dedim; 'Bizi yetiştiren devlete vefa borcumuz var.' Bunun karşılığını da bol bol madalyalarla her sene ülkeme dönmek isteyen bir sporcuyum. Öyle de yaptığımı düşünüyorum. Bütün sporcu kardeşlerimin de o bilinçle hareket etmesini gerçekten canı gönülden istiyorum, bu çok önemli çünkü. Bu bilinçle zaten hareket edersek sadece bireysel düşünmeyiz. Anamızı babamızı düşünürüz, devletimizi düşünürüz, kendi geleceğimizi düşünürüz. Çekirdek ailemize iyi bir gelecek sunmak için önlemimizi en baştan alırız. Çok çalışırız, çok çabalarız. Sonunda da başarıyı ülkeme kazandırırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

'BU ORGANİZASYONDA MİNDER GÜREŞİNİN DE OLMASININ ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Etnospor Kültür Festivali'nde minder güreşinin yer almasının önemine değinen Kayaalp, "Türk devletlerinin burada olması, yani bu organizasyonda minder güreşinin de olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Karakucak, yağlı güreş de bizim kültürel sporumuz ama Türk devletlerinin yaptığı ortak sporlardan bir tanesi de minder güreşi. Onların da burada olması ve takım halinde güreşiyor olması, yarışmaları seyirciler için de çocuklar için de güzel bir seyir zevki var. Herkesin güzel bir gün geçireceklerini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı