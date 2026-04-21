Avrupa'nın en büyüğü Rıza Kayaalp

Avrupa'nın en büyüğü Rıza Kayaalp
Türk güreşinin efsanesi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13. kez altın madalya kazanarak, Aleksandr Karelin'in rekorunu geride bıraktı. Kayaalp, kariyerinde toplamda 15 finalde 13 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa'nın en başarılı güreşçisi unvanını elde etti.

TÜRK güreşinin yaşayan efsanesi Rıza Kayaalp, 13'üncü kez Avrupa şampiyonu olarak rekor kırdı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, Türk spor tarihi için unutulmaz bir ana sahne oldu. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, final maçında Macar rakibi Darius Atilla Vitek'i 7-1 mağlup ederek 13'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu zaferle birlikte Kayaalp, efsanevi Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in 12 altın madalyalık rekorunu geride bırakarak Avrupa şampiyonaları tarihinin en başarılı güreşçisi unvanını tek başına ele geçirdi.

Kariyerinde Avrupa şampiyonalarında toplam 15 kez final heyecanı yaşayan milli sporcu, bu finallerin 13'ünden altın, 2'sinden ise gümüş madalya ile ayrıldı. Grekoromen stilde mücadele eden Kayaalp, bu sonuçlarla organizasyon tarihinde hem en fazla altın madalya kazanan hem de en fazla final müsabakasına çıkan sporcu konumuna yükseldi. Bugüne dek katıldığı tüm Avrupa şampiyonalarından madalya ile dönme geleneğini bozmayan Kayaalp, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük güreşçilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kayaalp'in Avrupa'daki madalya yolculuğu şu yıllara yayıldı: 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 ve 2026 (Altın madalya), 2011 ve 2024 (Gümüş madalya).

Başarıları Avrupa ile sınırlı kalmayan Rıza Kayaalp, dünya spor tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Kariyerinde dünya şampiyonalarında 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan efsane sporcu, Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile koleksiyonunu eşsiz bir seviyeye taşıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
