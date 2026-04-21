Haberler

Rıza Kayaalp tarihe geçti: 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 610 gün sonra mindere döndüğü Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kg'da altın madalya kazanarak 13. şampiyonluğuna ulaştı. Rıza Kayaalp, finalde Macar rakibi Darius Attila Vitek'i mağlup ederek tarihe geçti.

610 gün sonra yeniden mindere dönen ve 15. kez Avrupa Şampiyonası finaline yükselen milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kg'da altın madalyanın sahibi olarak 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda adını yeniden zirveye yazdırdı ve tarihe geçti. Turnuvaya etkili bir başlangıç yapan Rıza Kayaalp, ilk turda Ermeni rakibi Albert Vardanyan'ı 4-0 öndeyken 78. saniyede tuşla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise son Ranking Serisi şampiyonu Rus Marat Kamparov ile karşılaşan Kayaalp, zorlu geçen mücadelede kaşının açılmasına rağmen mindere dönerek büyük bir direnç ortaya koydu. Karşılaşmayı 1-1'lik skorla ve ilk puan avantajıyla kazanan milli sporcu, yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Bağımsız Sporcu U23 Dünya Şampiyonu Pavel Hlinchuk ile karşı karşıya gelen Rıza Kayaalp, rakibini 4-0 skorla mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek tarihe adını yazdırdı.

13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, efsane isim Aleksandr Karelin'e ait rekoru geride bırakarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Kayaalp, yeniden elde ettiği şampiyonlukla Ay-yıldızlı bayrağı zirvede dalgalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

