Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil

Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.Teklifler aldığını dile getiren Çalımbay, yurt dışında Irak'tan aldığı bir teklifi ilk kez açıklayarak, "Oralar bize göre değil" sözlerini sarf etti.

Süper Lig'de son olarak küme düşen Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, kariyeriyle ilgili Akşam'a açıklamalar yaptı.

''1. LİG'DE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM''

Sivasspor yönetiminin kendisine "takımda kal" teklifi yaptığını ancak bu tekkifi reddettiğini belirten Rıza Çalımbay, "1. Lig'de çalışmak istemiyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ SORUSUNA CEVAP

2023 yılında Beşiktaş'ta göreve gelen ve takımıyla 7 maça çıkarak olaylı şekilde takımdan gönderilen Rıza Çalımbay, 'Beşiktaş'a yeniden teknik direktör olarak gider misiniz?' sorusuna cevap vererek "Giderim tabi ki, bir sorun yok" sözlerini sarf etti.

YURT DIŞINDAN TEKLİF

Yeni sezon öncesi bazı teklifler aldığını ancak bunları kabul etmediğini itiraf eden Çalımbay, Irak'tan aldığı teklifi açıklayarak, "Oralar bize göre değil. Süper Lig'de çalışmak istiyorum. O da lig başlayınca belli olur" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

ne başarın var seni kim alır

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Fildişi onun dişine göre atma rızaaaa

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyfettin Sucu:

Yurtdışı neresi Irak mı Fransa mı Endonezya mı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.