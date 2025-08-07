Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil

Süper Lig'de son olarak küme düşen Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, kariyeriyle ilgili Akşam'a açıklamalar yaptı.

''1. LİG'DE ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM''

Sivasspor yönetiminin kendisine "takımda kal" teklifi yaptığını ancak bu tekkifi reddettiğini belirten Rıza Çalımbay, "1. Lig'de çalışmak istemiyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ SORUSUNA CEVAP

2023 yılında Beşiktaş'ta göreve gelen ve takımıyla 7 maça çıkarak olaylı şekilde takımdan gönderilen Rıza Çalımbay, 'Beşiktaş'a yeniden teknik direktör olarak gider misiniz?' sorusuna cevap vererek "Giderim tabi ki, bir sorun yok" sözlerini sarf etti.

YURT DIŞINDAN TEKLİF

Yeni sezon öncesi bazı teklifler aldığını ancak bunları kabul etmediğini itiraf eden Çalımbay, Irak'tan aldığı teklifi açıklayarak, "Oralar bize göre değil. Süper Lig'de çalışmak istiyorum. O da lig başlayınca belli olur" şeklinde konuştu.